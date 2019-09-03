Президент хочет изменить Конституцию в 8 частях.

Комитет по вопросам правовой политики на своем заседании рассмотрел 8 законопроектов, предусматривающих внесение изменений в Конституцию Украины.

В первую очередь речь идет о проекте Закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)" (No 7203). В отношении этого проекта принято решение рекомендовать Парламенту принять его в целом как Закон.

Комитет принял решение рекомендовать Парламенту включить в повестку дня второй сессии и направить в Конституционный Суд для получения заключения относительно их соответствия требованиям Конституции следующие законопроекты, определенные Президентом как неотложные:

- "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)" (No 1013);

- "О внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и освобождать с должностей Директора Национального антикоррупционного бюро Украины и Директора Государственного бюро расследований)" (No 1014);

- "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)" (No 1015);

- "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)" (No 1016);

- "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)" (No 1017);

- "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)" (No 1027);

- "О внесении изменения в статью 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной Рады Украины)" (No 1028).

Как уже писала ЮРЛІГА, Президент предлагает отменить адвокатскую монополию, реорганизовать органы судейского самоуправления, реформировать прокуратуру, изменить правила передачи дела на рассмотрение Большой Палаты. Также в ВАС таки попадет меньше дел: Президент настаивает. Парламент сможет назначать и освобождать с должностей уполномоченных ВРУ, а Президент предлагает оставить всего 300 нардепов.

Отметим, что открытие второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится 3 сентября 2019 года в 10 часов в сессионном зале Парламента.

ЮРЛІГА

https://jurliga.ligazakon.net/