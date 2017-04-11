Президент хочет услышать от Гонтаревой аргументы по поводу её отставки - И.Луценко

Сегодня во время встречи с членами "БПП" глава государства в очередной раз выразил свое удовлетворение работой Гонтаревой на посту главы НБУ.

Президент Украины Петр Порошенко хочет услышать от председателя Национального банка Валерии Гонтаревой аргументы относительно ее отставки для принятия решения по руководителю НБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко по результатам сегодняшнего заседания фракции "Блока Петра Порошенко" с участием главы государства.

По ее словам, сегодня во время встречи с членами "БПП" глава государства в очередной раз выразил свое удовлетворение работой Гонтаревой на посту председателя НБУ и напомнил, что ее работу высоко оценили представители международных банковских институтов.

"Поэтому, конечно, он (президент - УНИАН) встретится с Валерией Гонтаревой, обсудит с ней вопрос её отставки. И если её аргументы будут для главы государства приемлемыми, если не удастся найти другого решения, он обязательно проведет консультации по поводу новой кандидатуры на должность (председателя НБУ - УНИАН) в случае, если Гонтарева все же решит уйти с должности председателя Нацбанка", - добавила Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Гонтарева объявила об уходе с должности председателя НБУ с 10 мая.