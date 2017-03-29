Президент Кипра заверил Порошенко в неизменной поддержке санкции против РФ

В рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничество в рамках международных организаций. Никос Анастасиадис с теплотой вспомнил свой визит в Украину, который состоялся в декабре 2015 года, и обновил приглашение Петру Порошенко посетить Кипр. Отдельное внимание было уделено противодействию российской агрессии на Донбассе", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопрос сохранения существующего режима санкций ЕС относительно Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и возобновления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Никос Анастасиадис подтвердил неизменность позиции относительно санкционного режима ЕС против России, информирует пресс-служба.