Президент Молдовы инициировал расширение своих полномочий

Президент Молдовы Игорь Додон внес в парламент инициативу о расширении своих полномочий относительно роспуска парламента. Об этом Додон сообщил журналистам, передает местное издание Point.

"Я внес в парламент законодательную инициативу о внесении поправок в конституцию, которые расширяют полномочия президента и наделяют его правом роспуска парламента. Надеюсь, что депутаты поддержат такую инициативу, которая соответствует пожеланиям большинства граждан страны, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов", - заявил Додон.

Он отметил, что его предложения предусматривают включение в конституцию еще 5 пунктов, на основе которых президент сможет распустить парламент. Также сообщается, что правящая коалиция выступает против инициативы Додона.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Молдовы хочет получить право распускать парламент.