Президент ініціює позачергове засідання ВР 2 листопада

Президент України Володимир Зеленський ініціює скликання позачергового засідання Верховної Ради 2 листопада, на якому серед іншого планують розглянути питання допуску до парламенту лише вакцинованих осіб або з ПЛР- тестом.

Про це повідомляє UA з посиланням на слова речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук у Telegram.

"У вівторок, 2 листопада очікується скликання позачергового засідання Верховної Ради, яке ініціює президент України Володимир Зеленський для розгляду важливих соціальних і медичних питань", - повідомила Палійчук.

Зокрема, 2 листопада планують розглянути проєкт постанови No6154 про додаткові заходи протидії поширенню COVID-19, яка передбачає допуск до приміщень парламенту лише за підтвердженою вакцинацією або з дійсним ПЛР- тестом.

Також у порядку денному позачергового засідання законопроєкти: No6121 щодо держреєстрації лікарських засобів під зобов'язання; No5873 щодо вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я; No5694 щодо функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана; No4542 про внесення змін до закону "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон "Про енергетичну ефективність", який, зокрема, передбачає проведення на великих підприємствах енергоаудиту раз на чотири роки, а також встановлення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії.

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