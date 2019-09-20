Президент назначил Евдокимова главой внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности заместителя Службы внешней разведки и назначил его главой этого ведомства. Соответствующие указы от 20 сентября опубликованы на сайте главы государства.

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа No710/2019.

Владимир Зеленский назначил Евдокимова заместителем главы СВР в июле текущего года.

Валерий Евдокимов в 2013 году был начальником управления администрации Госпогранслужбы, ему было присвоено звание генерал-майора. В 2017 году Евдокимова наградили Орденом Данила Галицкого.

Напомним, что 12 сентября президент Украины уволил с должности главы СВР Владислава Бухарева и назначил его первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.