Президент назначит командующего Объединенных сил в ближайшее время - Генштаб

Президент - Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко в ближайшее время примет решение о назначении командующего Объединенных сил.

Об этом сообщил во время брифинга офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ Юрий Бобров, сообщает корреспондент Укринформа.

"Да, прогресс есть. Такие кандидатуры определены. В ближайшее время будет принято решение Верховным Главнокомандующим ВСУ - Президентом Украины о назначении кандидатуры командующего Объединенных сил", - сказал Бобров.

По его словам, на эту должность претендует генерал, имеющий боевой опыт с начала вооруженной агрессии России и успешно руководил и руководит военными формированиями". Читайте также: На должность главы Объединенного оперативного штаба есть две кандидатуры

Он также уточнил, что командующий Объединенных сил будет подчиняться напрямую начальнику Генштаба и Президенту.