Президент не пришел на завтрак Пинчука из-за большого количества других встреч в Давосе, - Кличко

Президент Украины Петр Порошенко отказался от посещения украинского завтрака, который устраивает в рамках экономического форума в Давосе бизнесмен Виктор Пинчук, из-за большого количества запланированных встреч. Такое предположение в разговоре с корреспондентом РБК-Украина высказал глава Киевской городской государственной администрации, председатель партии "Блок Петра Порошенко" Виталий Кличко.

"Я думаю, что здесь больше спекуляций на эту тему. У президента здесь очень много встреч, и я думаю, только лишь из-за этого он не присутствует", - заявил Кличко.

При этом сам он на завтрак Пинчука пришел, объяснив это желанием донести свою позицию и позицию Украины по важным вопросам международной политики.

"В последнее время в Украине ведется очень много дискуссий. О европейской интеграции, об ассоциации с Евросоюзом, об обмене каких-то территорий: Донбасс на Крым, Крым на Донбасс. Я здесь, на завтраке, нахожусь для того, чтобы донести четкую позицию - мою, как гражданина и представителя власти - о неизменной позиции Украины. Украина свой выбор евроинтеграции сделала, и в этом ключе не имеет смысла говорить о каких-либо обменах территорий на территории, в этом ключе территориальная целостность является самым главным приоритетом для нашей страны", - отметил глава КГГА.

Напомним, о том, что Петр Порошенко посетит экономический форум в Давосе, однако не будет участвовать в завтраке Пинчука, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в понедельник, 16 января.