Президент одобрил закон о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность

Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Проект закона No2194 после рассмотрения более трех тысяч правок был принят Верховной Радой 28 апреля, сообщает Український Бізнес Ресурс.

Зеленский назвал документ "земельной конституцией".

Аренда сельскохозяйственных земель подорожала: в каких областях самые дороги паи

"Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел", - сказал он во время открытия форума "Украина 30. Земля".

Зеленский подчеркнул, что документ окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями, которые могут покупать или продавать исключительно украинцы.