Президент особисто перевірив перебіг ліквідації наслідків повені на Івано-Франківщині

Під час термінової робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Президентові доповіли, що станом на ранок 25 червня інтенсивність опадів на території західних областей України зменшилась, а рівень води поступово спадає. Максимальні рівні води вже пройдено на території Івано- Франківської, Закарпатської та Львівської областей. На Закарпатті ситуація нормалізувалася, підтоплень населених пунктів немає.

Наразі найскладнішою ситуація залишається в 15 районах Івано-Франківщини, трьох районах Закарпаття та одному районі Львівщини.

На цей час у західних областях підтопленими є 285 населених пунктів, 9 тис. 994 будинки та 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; пошкоджено 500 км автодоріг, 135 мостів та 280 м дамб.

Всього ДСНС спільно з Національною поліцією та органами місцевого самоврядування здійснили порятунок 331 особи, евакуювали 610 осіб, відселили 290 осіб та перевезли через підтоплені ділянки доріг 588 осіб.

Після обльоту Володимир Зеленський відвідав селище міського типу Ланчин, одне з найбільш постраждалих від стихії. Президент ознайомився з роботою рятувальників і розпитав місцевих жителів про їхні нагальні потреби.

Мешканці Ланчина розповіли Главі держави, як рятувалися від стихії, та про збитки, яких зазнали через повінь. Зокрема, у декого підтоплені та частково зруйновані оселі, й наразі люди вимушені жити в родичів чи сусідів.

"Ми будемо вам допомагати. Що потрібно від нас?" - сказав Президент.

За словами голови ОТГ, для ліквідації наслідків негоди знадобиться близько 16 млн грн. На першочергові роботи, як-от розчищення доріг, прибирання повалених дерев та уламків, знадобиться близько 10 днів, а повністю привести селище до ладу вдасться до кінця літа.

"Ми підтримуємо, ми одразу виділили гроші на всі такі місця. І далі, будь ласка, працюйте, щоб люди не чекали через бюрократичні схеми. Гроші пішли. Зараз найголовніше - допомогти людям", - наголосив Володимир Зеленський.

Президент України

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