Президент отказался от права согласовывать назначение некоторых дипломатов МИД

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в Указ Президента Украины от 4 июня 2008 года No 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства". Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ Президента No740/2019 от 9 октября.

"Внести в Указ Президента Украины от 4 июня 2008 года No 513 "О некоторых вопросах руководства внешнеполитической деятельностью государства" следующие изменения: статью 1 изложить в следующей редакции: "1.

Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя Министра иностранных дел Украины и генерального консула Украины предварительно согласовываются с Президентом Украины"; статью 3 исключить ", - говорится в тексте документа.

Так, в предыдущей редакции закона статья 1 отмечала "Установить, что кандидатуры на должности первого заместителя, заместителя Министра иностранных дел Украины, руководителя структурного подразделения Министерства иностранных дел Украины, генерального консула, советника- посланника, советника дипломатического представительства Украины в иностранном государстве, при международной организации, ректора, первого проректора, проректора Дипломатической академии Украины при Министерстве иностранных дел Украины предварительно согласовываются в установленном порядке с Президентом Украины ".

Статья 3 отмечала: "Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Главу Секретариата Президента Украины".