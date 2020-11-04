Президент піде на розпуск парламенту, якщо фракція "Слуга народу" не поділятиме його дій

У разі нерозуміння з боку фракції "Слуга народу" дій президента Володимира Зеленського, він повинен піти на розпуск Верховної Ради, вважає глава фракції Давид Арахамія.

"Я переконаний, що він повинен перезавантажити Верховну Раду, якщо буде системне нерозуміння президента його власною фракцією. Мені здається, повністю буде зрозуміла поведінка в цьому процесі, цілком зрозуміла стратегія", - сказав Арахамія в середу ввечері в ефірі телеканалу "Україна- 24".

Арахамія зазначив, що "завжди готовий" до дострокових парламентських виборів.