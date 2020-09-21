Президент підписав Указ про невідкладні заходи щодо протидії домашньому насильству

Підписано Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства"

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства". Відповідне повідомлення з'явилось на сайті Президента.

За його словами, в умовах пандемії COVІD-19 за перші шість місяців 2020 року поліція отримала майже вдвічі більше звернень щодо домашнього насильства, ніж у попередньому півріччі.

Зазначається, що Президент акцентував увагу на важливості підвищення рівня довіри людей до служб, покликаних допомагати в таких випадках.

"Домашнє насильство в Україні вже криміналізовано, але потрібно розробити механізми реалізації ухваленого законодавства й створити систему доступних послуг для постраждалих у регіонах України", - зазначив він.

Також йдеться про збільшення кількості притулків для постраждалих від таких злочинів.

Крім того, Президент звернувся до голови Уряду Дениса Шмигаля із завданням у найкоротші терміни напрацювати новий проект національної стратегії у сфері прав людини.

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