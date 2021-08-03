Президент підписав закон про День захисників і захисниць України

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України" No 1643-ІХ, який парламент ухвалив 14 липня 2021 року.

Документ сприятиме гендерно збалансованому висвітленню ролі військовослужбовців у захисті нашої країни та належному вшануванню воїнів обох статей. Адже багато жінок нарівні з чоловіками беруть участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Згідно із законом, назва свята "День захисника України", яке щороку відзначається 14 жовтня, змінюється на "День захисників і захисниць України".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.