Президент підписав закон про кримінальну відповідальність за недостовірні декларації: що зміниться

У п'ятницю, 16 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" від 29 червня 2021 року.

Документ удосконалює законодавство щодо кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Він відносить неправдиві декларації до кримінальних правопорушень і призначає відповідну відповідальність.

У разі, якщо депутати внесли завідомо недостовірні відомості до декларації на суму понад 2 тис. (за чинною редакцією - понад 4 тис.) прожиткових мінімумів, вони мають сплатити у розмірі від 4 тис. до 5 тис. (за чинною редакцією - від 3 тис. до 5 тис.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім того,вони отримають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

За умисне неподання суб'єктом декларування декларації передбачається покарання у вигляді обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі строком на один рік.

Крім того, особа, яка вчинила таке кримінальне правопорушення, не може бути звільнена від відповідальності, навіть якщо вона щиро покаялася й активно сприяла розкриттю злочину та повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду; або якщо примирилася з потерпілим. Їй не можна буде пом'якшити покарання у порівнянні з тим, що передбачене законом. Нові правила декларування дозволять чиновникам мати бізнес - НАЗК

Закон набуває чинності з наступного дня після публікації.

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський закон No 4651 щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Прямий канал

https://prm.ua