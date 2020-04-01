Президент підписав закон щодо дистанційних засідань комітетів ВР

01 апреля 2020, 10:45
 Политика Источник: УНН Персоны: Зеленський В.О.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті ВРУ.
 

"31 березня повернуто з підписом від Президента", - йдеться у повідомленні про стан проходження документа.

Відтак, на період карантину комітетам ВР дозволяється працювати в дистанційному режимі, у форматі відеоконференцій.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і діє до відміни встановленого Кабінетом міністрів України карантину.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект No3277 про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України".

Як повідомляв УНН, Зеленському передали на підпис три законопроекти, ухвалені на позачерговому засіданні ВР.

Источник: УНН
 
 
 