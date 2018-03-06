Президент передал первые лицензии на 4G: Сегодняшний день - яркая демонстрация как изменилась Украина

Президент Петр Порошенко посетил Украинский государственный центр радиочастот, где вручил первые лицензии по результатам проведения тендера на пользование радиочастотным ресурсом Украины, который состоялся 31 января.

"Я уверен в том, что на сегодняшний день -это яркая демонстрация как изменилась Украина", - сказал Петр Порошенко. Глава государства поздравил компании, которые приобрели лицензии, а также поблагодарил всех участников тендера.

Обращаясь к участникам торгов и присутствующим в зале, Глава государства выразил убеждение, что все они свидетели не просто торжественного, но и определяющего события, ведь "происходят торги, которые открывают ворота для связи четвертого поколения". "Торжественное событие, что сегодня более чем в три раза, или почти в три раза, возросла начальная цена, что свидетельствует о чрезвычайно высоком уровне прозрачности и конкурентоспособности. Это шаги, направленные на демонстрацию эффективной борьбы с коррупцией", - подчеркнул Президент.

"Представить себе такой аукцион раньше было просто невозможно", - добавил он.

Петр Порошенко напомнил, что в результате предыдущего конкурса на частоты третьего поколения были привлечены 9 млрд гривен, 2 млрд гривен получила украинская армия на конверсию частот и 26 млрд гривен было вложено инвесторами в экономику Украины для того, чтобы предоставить украинцам качественную связь.

"Сегодня мы с вами присутствовали на историческом событии. Глава центра мне сказал: "Петр Алексеевич, я могу это сравнить лишь с ратификацией Соглашения об ассоциации и прорыв с безвизовым режимом", - еще раз подчеркнул Глава государства, отметив, что в результате проведенных торгов в бюджет будут привлечены более двух миллиардов дополнительных средств. В то же время, он выразил надежду, что эта сумма может достичь пяти миллиардов.

"Все эти средства - в государственный бюджет Украины, и это настоящая цена украинских частот. Третий конкурс прозрачный и эффективный, который обеспечивает доверие инвесторов. Никаких других ограничений, кроме перечисления средств в бюджет, нет", - отметил Петр Порошенко.

"26млрд гривен, которые были вложены для развития связи третьего поколения, не менее 20-ти миллиардов будут вложены в экономику Украины для развития связи четвертого поколения. Друзья мои, эти цифры впечатляют. Эти цифры являются элементом, ключевой характеристикой нашего сотрудничества, веры инвесторов в Украину и улучшение инвестиционного климата", - резюмировал Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что связь четвертого поколения открывает много новых возможностей, особенно перед молодыми украинцами, в частности в IT- технологиях, образовании. По его словам, за четыре года внедрено две современные технологии: "Отличие, или разница между ними - это как с дрезины пересесть на современный скоростной экспресс".

"Можно будет быстро забыть о бумажных учебниках и перейти к интерактивной форме обучения. Поскольку учебники просто не успевают обновляться так же, как и обновляются знания", - сказал он.

Глава государства отметил, что после этого аукциона регулятор должен провести аукцион по запуску стандарта 4G в диапазоне 900 МГц. "И мы сможем запустить третье и четвертое поколения (связи - ред.) для сел, поселков. Для того, чтобы была возможность развиваться сельской медицины и образования. Для того, чтобы сельсовет имел надежную и эффективную интернет- связь", - отметил он.

Петр Порошенко также высказал мнение, что уже в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь. "В Киеве, я надеюсь, что это будет уже через несколько месяцев", - добавил он.

По его словам, введение 4G связи также означает и возможность внедрения системы "умный город": разумное управление уличным освещением, эффективная система общественного транспорта, учет, GPS. "Это, в том числе и безопасность, и веб-камеры, и общественный порядок", - сказал Президент.

"Украина возвращается в Европу, в том числе и по уровню ИТ-технологий", - отметил Петр Порошенко, добавив, что это открывает новые возможности для украинцев, специализирующихся на ИТ-технологиях, которым не нужно будет ехать за границу. Кроме того, открываются новые возможности электронной торговли, интернет-торговли, использования новых платежных средств.

"Все, кто пользуются этими услугами, могут видеть насколько меняется наше государство", - убежден президент.

Он отметил, что все это делается в очень эффективной антикоррупционной среде с привлечением средств в государственный бюджет.

Президент України

http://www.president.gov.ua