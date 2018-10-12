Президент подписал закон о гендерном равенстве на военной службе

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении воинской службы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях"", - говорится в сообщении.

Реализация закона будет способствовать повышению уровня правовой защиты военнослужащих-женщин, будет способствовать увеличению количества женщин на военной службе, в частности на высших военных должностях.

Законом предоставляются равные возможности лицам обоих полов по заключению контракта на прохождение воинской службы, и определяется, что женщины могут заключать контракт на прохождение военной службы до достижения предельного возраста пребывания на воинской службе.

Также закрепляется принцип, согласно которому женщины проходят военную службу на равных началах с мужчинами, включая равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при исполнении обязанностей военной службы.

Документом отменяются необоснованные ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождении военных сборов мужчинами и женщинами.

Напомним, в рядах ВСУ служат 25 тысяч украинок.