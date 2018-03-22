Президент подписал закон о господдержке участников боевых действий при получении образования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон No 2300-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной поддержки участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования".

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Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Закон обеспечивает единые принципы предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионально-технического и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях участникам боевых действий, людям с инвалидностью вследствие войны и детям.

Помощь будет оказываться в виде полной или частичной оплаты обучения, льготных досрочных кредитов для получения образования, социальной стипендии, бесплатного обеспечения учебниками, бесплатного доступа к интернету, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях, бесплатного проживания в общежитии и других мероприятий.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.