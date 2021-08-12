Президент Польщі Дуда приїде на саміт Кримської платформи

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в саміті Кримської платформи.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Також Дуда візьме участь у святкуванні Дня Незалежності України в Києві.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що саміт Кримської платформи 23 серпня пройде в київському конференц-центрі Парковий.

На офіційній частині виступлять президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр, глави іноземних делегацій, лідер кримськотатарського народу, представник експертної мережі Кримської платформи. У другій частині саміту буде чотири тематичні панелі за участю чиновників, членів делегацій, незалежних українських та іноземних експертів. На саміті будуть учасники з Європи, США та країн Азії.

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня 2020 представив в ООН концепцію Кримської платформи і запропонував міжнародним партнерам приєднатись до ініціативи, щоб об'єднати зусилля з деокупації Криму.

Кримська платформа має стати новим міжнародним форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародного співтовариства з деокупації Криму та захисту прав і інтересів кримчан.