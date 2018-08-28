Президент пообіцяв розповісти, як вдалося зупинити російський наступ

Президент Петро Порошенко пообіцяв у майбутньому розповісти деталі зустрічей і переговорів на Уельському саміті НАТО 2014-го, які допомогли зупинити поширення російської агресії на Донбасі.

Про це глава держави сказав на зустрічі з дипломатами.

"Буде час, я коли-небудь розкажу, як 5 вересня 2014-го на саміті НАТО в Уельсі нам вдалося зупинити російський наступ. Це вдалося зробити виключно дипломатичними інструментами. Бо військових інструментів у нас на той час майже не залишилося", - сказав президент.

Він підкреслив важливість дипломатичної роботи з міжнародними представниками.

"Ще один принцип: нічого про Україну без України. Це стало аксіомою міжнародної політики. Навіть скептично налаштовані держави визнають, що без європейської та євроатлантичної України ніхто не може говорити про стабільність і безпеку в Європі", - наголосив Порошенко.

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Уельський саміт НАТО був одним із найбільших в історії організації. Це перший саміт НАТО після завершення холодної війни, на якому була відсутня російська делегація.