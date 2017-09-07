Президент Порошенко поддерживает создание Поместной Церкви

Глава государства во время ежегодного Послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем состоянии Украины в 2017 году заявил, что поддерживает создание в Украине автокефальной Церкви.

Петр Порошенко поблагодарил депутатов за прошлогоднее обращение парламента к Константинопольскому Патриархату, а также сообщил, что лично направил Патриарху Варфоломею письмо с просьбой помочь в утверждении независимой Украинской Церкви.

Президент сообщил Вселенскому Патриарху, что "украинские власти имеют серьезное желание и твердую политическую волю решить этот вопрос".

По мнению Петра Алексеевича, Украина имеет право на собственную поместную Православную Церковь, а власть должна это право защитить.

В то же время Гарант Конституции отметил, что это не означает, что в Украине будет государственная Церковь или запрет на функционирование других православных конфессий.

Он также пообещал, что в Украине и в дальнейшем будет действовать свобода вероисповедания, и никто никого не будет заставлять к переходу или к выбору в пользу нового церковного органа.

Президент акцентировал на том, что несмотря на то, что в Украине одинаковое отношение к разным конфессиям и задекларированное невмешательство в религиозные вопросы, он не исключает необходимости реагирования на отдельные события в религиозной сфере.

Петр Порошенко отметил, что "власти не будут пассивно наблюдать, как другие государства используют зависимые от них религиозные институты для достижения своих геополитических целей".

Президент Украины также отметил, что часть его Послания, касающаяся религиозных вопросов, адресуется не только Украинскому парламенту, но и Вселенской Патриархии. Об этом РИСУ сообщил Дмитрий Горевой.

Религиозно-информационная служба Украины

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