Президент поручил отменить земельный мораторий до 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения до 1 октября, а также Верховной Раде отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Об этом Зеленский сказал в ходе пресс-брифинга в Киеве.

"Введение рынка земли. Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до 1 октября 2019 года. Ответственный - Алексей Гончарук (премьер-министр - ред.), министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов", - сказал Зеленский.

Он также поручил объяснить обществу, что "никто ни у кого не будет отбирать землю", а земельная реформа направлена на развитие украинского фермерства и, в первую очередь, защиту мелкого собственника.

"Принять закон о рынке сельскохозяйственных земель и отменить мораторий на продажу земли. Срок - до первого декабря 2019 года. Ответственные - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский", - добавил Зеленский.

По материалам УНИАН