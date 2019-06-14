Президент посетит Донецкую область с рабочим визитом

Президент Владимир Зеленский в субботу, 15 июня 2019 года, посетит с рабочим визитом Донецкую область

Об этом сообщает Администрация президента на своей странице в Facebook, передает "ДС".

Указано, что в ходе визита Зеленский посетит Мариуполь.

"В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочей поездкой Донецкую область. Программой предусмотрено посещение главой государства города Мариуполь", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Администрации президента Владимира Зеленского рассказали подробности визита главы государства во Францию и Германию.