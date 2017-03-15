Президент предлагает законопроект о восстановлении территориальной целостности Украины

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Президент Петр Порошенко предложил подготовить, рассмотреть и принять Закон о восстановлении территориальной целостности Украины, который отвечает национальным интересам нашего государства.

Глава государства подчеркнул недопустимость создания волны неуправляемости и анархии, к которой подталкивают отдельные политические силы и которая вполне вписывается в российскую стратегию дискредитации нашего государства.

"Наши партнеры не понимают, почему мы просим поддержки в восстановлении целостности Украины извне, когда внутри ряд политических сил поставила себе цель избавиться части Донбасса и выпихнуть в Россию несколько миллионов украинцев", - сказал Петр Порошенко. При этом он отметил, что юридически легализовать это предлагается законом об оккупированных территориях.

"Только представьте себе другие последствия такой законодательной инициативы. Подобный закон разрушит минский процесс. Похоронит международные санкции против Российской Федерации, поскольку они привязаны к Минску. Миссия ОБСЕ уйдет из Донбасса. Мы останемся один на один с агрессором на фоне неизбежной эскалации военных действий", - подчеркнул Президент и добавил, что он инициирует другой закон - Закон о восстановлении территориальной целостности нашего государства.

Петр Порошенко отметил, что "власть оперативно услышала критику и почувствовала обеспокоенность общества", и еще 16 февраля было проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Во исполнение решения СНБОУ правительство существенно сократило перечень товаров, которые можно провозить через линию соприкосновения, усилило борьбу с незаконным перемещением товаров и призвало общественных активистов к совместному контролю. Соответствующее постановление вступило в силу позавчера.

При этом Президент отметил, что несмотря на оперативные действия правительства, инициаторы блокады продолжили безосновательные обвинения и политические потрясения.

"Местные вожди террористов и Москва приняли этот пас со стороны ряда украинских политических сил. Вследствие таких синхронизированных действий, ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась. К сожалению, для Украины, а не для ее врагов", - сказал Петр Порошенко. Он сообщил также, что заметно обострилась обстановка на фронте на фоне того, что Россия признала паспорта так называемых республик, а террористы по указанию из Москвы, конфисковали и захватили украинские предприятия.

По предварительным оценкам стоимость отобранных активов составляет миллиарды долларов. Благодаря совместным усилиям блокадников и террористов Украина потеряла свои предприятия.

Президент України

http://www.president.gov.ua