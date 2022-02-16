Президент привітав українців з Днем єднання

Президент України Володимир Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року, яке деякі західні ЗМІ назвали датою ймовірного вторгнення Росії в Україну, Днем єднання. Відповідний указ глава держави видав 14 лютого.

Про це повідомляє UA.

"Великий народе великої країни, добрий ранок тобі! Сьогодні важливий день - День єднання нас всіх. Ми різні, різного віку, різної статі, з різних місць, регіонів, різних професій, талантів, різних знань мов, релігій. Але об'єднує нас єдине бажання - бажання жити в мирі, жити щасливо однією родиною з дітьми, з батьками. На все це ми маємо повне право, бо ми у себе в дома, ми в Україні. Ніхто наш дім не буде любити так, як ми любимо. Ніхто, тільки ми разом, зможемо наш дім захистити. З Днем єднання, синьо- жовті! З Днем єднання, Україно!", - сказав Володимир Зеленський.

У День єднання Державний Прапор України буде піднято на будівлях усіх населених пунктів країни, а о 10:00 - виконано Державний Гімн.

Нагадаємо, у президентському указі No53/2022 від 14 лютого 2022 року йдеться, що День єднання оголошено для "посилення консолідації" українців, зміцнення їхньої "стійкості" на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість.



