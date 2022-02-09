Президент призначив Кулебу головою Київської ОДА

До цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі президента, Володимир Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу.

У разі відсторонення Віталія Кличка від виконання обов'язків голови Київської міської держадміністрації цю посаду може зайняти його перший заступник Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт "Про столицю", то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

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