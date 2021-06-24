Президент продовжив санкції проти росЗМІ та їхніх представників

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 18 червня 2021 року. Зокрема, мова йде про продовження санкцій проти 312 фізичних та 101 юридичних осіб. Указ No265/2021 опублікували на сайті Офісу президента, передає "ZN.UA".

Зокрема, санкції продовжили проти російських телеканалів, серед яких: ОАО "Первый канал. Всемирная сеть"; "РТР-Планета"; "Россия-24"; ОАО "Телекомпания НТВ" та інші.

Також санкції торкнулися гендиректора "Первого канала" Костянтина Ернста, головреда Russia Today Маргарити Симонян. Під обмеження потрапили інші журналісти та політичні діячі, які підтримують незаконну окупацію Криму та ОРДЛО.

18 червня відбулося чергове засідання РНБО, під час якого Рада нацбезпеки і оборони ухвалила Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу, а також розглянула питання військово-технічного співробітництва України з іншими державами. Крім того, РНБО вирішила продовжити санкції, введені Україною у 2018 році. Також прийнято рішення про санкції проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Того дня РНБО анулювала низку ліцензій на видобуток титану та інших ресурсів і ввела санкції проти ще 12 осіб, які перебувають в статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу. Також одне з питань розглядалося "секретно".

СтопКор

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