Президент прокомментировал задержание Насирова: "НАБУ - независимый орган"

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро независимый орган и само решает что делать. Так он сказал о задержании председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, сообщил пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко в своем микроблоге Twitter.

"НАБУ - независимый орган - Президент прокомментировал дело Насирова", - написал он.

Таким образом Президент ответил на вопрос журналистов в Харькове о задержании Насирова.

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 марта, Кабинет Министров отстранил Насирова от должности председателя Государственной фискальной службы до окончания расследования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупцонного бюро.

Напомним, следователи НАБУ приехали в больницу задерживать Насирова. Адвокаты Насирова отрицают его задержание в Феофании, потому что НАБУ не впустил вахтер.

Позже адвокаты заявили, что Насиров находится на операционном столе.