Президент проведе день народження на роботі - Никифоров

Президент Володимир Зеленський у свій день народження 25 січня просить друзів і колег замість подарунків допомогти дитячим будинкам.

Як передає Укрінформ, про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці.

"Колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", - заявив Никифоров.

Він також додав інформацію про дитячі будинки різного спрямування. За його словами, підтримати їх - буде найкращим подарунком для Президента в цей день.

Це, зокрема, Будинок дитини "Антошка" в Краматорську. Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина - діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.

Обласний будинок дитини No1 у Львові. Створений ще у довоєнні роки. Там живуть діти від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.

Боярський будинок дитини, що був створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п'ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.

Криворізька міська дитяча лікарня No4, що приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення - гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.

Дитяча міська лікарня у Полтаві. Надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиний в області медичний заклад із проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.

Реквізити:

Будинок дитини "Антошка". UA 093355480000026009053630903

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ: 05493800

Призначення платежу: благодійність.

Обласний будинок дитини No1, Львів. UA 888201720344251006300029209

Державна казначейська служба України

ЄДРПОУ: 01984369

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.

Боярський будинок дитини. UA 648201720314251004302019074

Державна казначейська служба України

МФО: 820172

УДРПОУ: 01994681

Призначення платежу: благодійність.

Криворізька міська дитяча лікарня No4. UA 253052990000026004030400679

АТ КБ "Приватбанк"

ЄДРПОУ: 02007259

Призначення платежу: благодійність.

Дитяча міська лікарня, Полтава. UA 753052990000026001041209464

АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 01999684

Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.

Як повідомлялося, 25 січня цього року Президент Володимир Зеленський відзначає 44-річчя.