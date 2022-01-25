Президент проведе день народження на роботі - Никифоров

Президент Володимир Зеленський у свій день народження 25 січня просить друзів і колег замість подарунків допомогти дитячим будинкам.
Як передає Укрінформ, про це прессекретар Президента Сергій Никифоров повідомив у Фейсбуці.
"Колеги, у відповідь на ваші звернення повідомляю, що цьогоріч Володимир Зеленський день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів і колег він попросив не витрачати гроші на квіти й подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи", - заявив Никифоров.
Він також додав інформацію про дитячі будинки різного спрямування. За його словами, підтримати їх - буде найкращим подарунком для Президента в цей день.
Це, зокрема, Будинок дитини "Антошка" в Краматорську. Створений у 1943 році, за 75 років існування випустив біля 4000 вихованців, кожна друга дитина знайшла нову родину. Розрахований на 120 ліжок, 10 з яких у відділенні медико-соціальної реабілітації. На сьогодні прихистив понад 100 дітей, з яких третина - діти з інвалідністю, діти із затримкою розвитку, ВІЛ-позитивні. У будинку перебувають дітки від народження до 4 років.
Обласний будинок дитини No1 у Львові. Створений ще у довоєнні роки. Там живуть діти від народження до 3-х років, або до 4-х, якщо з інвалідністю. Це позбавлені батьківської опіки, діти-сироти, із соціально-неадаптованих сімей, діти, від яких відмовилися батьки, з багатодітних сімей, діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі, діти з інвалідністю з різноманітним вродженими та набутими вадами. Зараз на вихованні - 68 дітей.
Боярський будинок дитини, що був створений з метою догляду, виховання, медичної та соціальної реабілітації дітей-сиріт, дітей, що залишилися без піклування батьків, дітей, батьки яких не мають можливості їх виховувати, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. В закладі 103 дитини, кожна п'ята - з інвалідністю. На території є недобудова. Окремий корпус стоїть незавершеним з 1989 року.
Криворізька міська дитяча лікарня No4, що приймає дітей від 0 до 17 років. Має стаціонар та консультативно-діагностичний центр. 120 співробітників та 3 основні відділення - гастроентерологічне, інфекційне, педіатричне. Заклад потребує модернізації.
Дитяча міська лікарня у Полтаві. Надає лікувально-діагностичну, консультативну допомогу дітям з міста та області від 0 до 18 років, єдиний в області медичний заклад із проведення спеціалізованої хірургічної допомоги, лікування дітей з онкогематологічною та ендокринною патологією. На сьогодні потребує реконструкції та модернізації.
Реквізити:
Будинок дитини "Антошка". UA 093355480000026009053630903
АТ КБ "Приватбанк"
ЄДРПОУ: 05493800
Призначення платежу: благодійність.
Обласний будинок дитини No1, Львів. UA 888201720344251006300029209
Державна казначейська служба України
ЄДРПОУ: 01984369
Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.
Боярський будинок дитини. UA 648201720314251004302019074
Державна казначейська служба України
МФО: 820172
УДРПОУ: 01994681
Призначення платежу: благодійність.
Криворізька міська дитяча лікарня No4. UA 253052990000026004030400679
АТ КБ "Приватбанк"
ЄДРПОУ: 02007259
Призначення платежу: благодійність.
Дитяча міська лікарня, Полтава. UA 753052990000026001041209464
АТ КБ "Приватбанк" м. Полтава
МФО: 305299
ЄДРПОУ: 01999684
Рахунок спецфонду, призначення платежу: благодійність.
Як повідомлялося, 25 січня цього року Президент Володимир Зеленський відзначає 44-річчя.