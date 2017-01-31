Президент провел совещание с силовиками в связи с обострением ситуации в Авдеевке

Президент Петр Порошенко провел совещание с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации безопасности в районе промзоны в городе Авдеевка Донецкой области.

Президент сообщил, что поручил заместителю Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев обеспечить немедленное вынесение вопроса, касающегося обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН. "Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров", - отметил Глава государства.

"Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики, - на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены "Грады", массовые обстрелы из крупнокалиберного артиллерии, - если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?", - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также отметил, что в связи с развертыванием боевых действий задействовал все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня. Украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Кроме того, поставлена задача сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Проинформированы об обострении ситуации партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО.

Во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий; гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения; вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, которые развернули боевые действия против подразделений Вооруженных Сил Украины и против гражданского населения.

Президент проинформировал участников совещания о результатах своего визита в Германию и отметил полную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

"После того, как Глава областной государственной администрации, Министр внутренних дел и начальник Генерального штаба сообщили мне о ситуации в Авдеевке, я, проанализировав все обстоятельства, принял решение прервать визит для того, чтобы лично скоординировать план наших действий", - сказал Президент.

"Я хотел бы в первую очередь успокоить", - сказал Петр Порошенко. Он особо подчеркнул мужество и профессионализм украинских военных, которые дали достойный отпор врагу: "Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, у них нет приказа не отвечать на уничтожающий огонь, и они имеют все возможности защищать себя". Но при этом Президент подчеркнул, что украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой.

Президент подчеркнул, что в распоряжении украинской власти есть четкие доказательства преступлений российских боевиков.

Глава государства подчеркнул, что держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки: "Ночью я получил доклад руководителя правительственной чрезвычайной комиссии, ночью мы координировали деятельность через Главу областной государственной администрации Павла Жебривского".

Президент отметил для обеспечения начала восстановительных работ необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередачи, две из них были повреждены ранее, а в течение последних боевых действий были повреждены две оставшиеся линии.

"Мы сегодня прилагаем весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады, согласно докладу председателя ОГА готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения", - подчеркнул он.

По словам Петра Порошенко, должны быть приняты все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирные дома и 3,5 тыс. частных домов.

"По моему поручению военные развернули все - начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами", - сказал Президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Президент также поручил Министру обороны Украины и Начальнику Генерального штаба подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий. Особенно Президент подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь защищая мир и спокойствие украинских граждан.

