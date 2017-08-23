Президент рассказал, какое вооружение разрабатывается в Украине

Украинские ученые, конструкторы и руководители оборонных предприятий получили поручение разработать новую военную технику и вооружение. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая во время открытия выставки военной техники на Крещатике, передает корреспондент УНН.

"Теперь мы начинаем программу оружием-технического осовременивание армии. Должны выводить наше вооружение на уровень 21 века", - сказал П.Порошенко.

По его словам, перед учеными, конструкторами, руководителями оборонных предприятий стоит задача разработки и отладки производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных образцов артиллерийских систем, современных образцов высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, комплексов радиоэлектронной борьбы, контрбатарейная радаров, средств космической разведки.

"Уже освоено производство, не просто производство, а серийное производство новейших танков "Оплот", - отметил П.Порошенко.