Президент розповів, якою була відповідь Байдена щодо членства України в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з його американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні той сказав, що Україна повинна бути в НАТО, однак це залежить не тільки від нього.

Про це він заявив під час інтерв'ю Фаріду Закарії на телеканалі CNN, передає Укрінформ.

Зеленський запитав у Байдена щодо членства України в НАТО і «дуже прямо, коли це може статися». За його словами, відповідь Президента США щодо цього та Альянсу загалом тривала близько 20−30 хвилин.

«Він сказав: я думаю, ви повинні бути там, але це не тільки моє рішення. Я чув цю риторику від нього перед зустріччю», — заявив Президент України.

На його думку, на позицію США впливають «поради деяких лідерів великих європейських країн».

«Я сказав йому: ви маєте рацію пане Президенте. Але, думаю, що через ваше рішення цей шлях до НАТО буде коротшим, більш прозорим для України», — додав Зеленський.

Раныше у спільній заяві за підсумками зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена зазначається, що Сполучені Штати підтримують право України обирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО.