Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"

Президент Румынии Клаусс Йоханнис отменил визит в Украину и встречу с спикером Верховной Рады Андреем Парубием в связи с принятым парламентом законом "Об образовании". Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке после сессии Генассамблеи ООН, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Agerpres.

"Поэтому, узнав об этом законе (законе "Об образовании - ред.), я отменил свой визит в Украину. Также отменил прием председателя парламента, назначенный на конец сентября, таким образом передав дипломатический сигнал. Отмена президентского визита - очень сильный сигнал", - заявил он.

По его словам, принятый парламентом закон якобы нарушает права национальных меньшинств.

"Дело в том, что этот закон, если он будет принят, резко ограничит доступ нацменьшинств к образованию на их родном языке, и нам за это очень обидно. В Украине проживает много румын", - констатировал Йоханнис.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада приняла закон "Об образовании", которым предусмотрено реформирование образовательной сферы. Законом вводится 12-летнее среднее образование в Украине. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Позже в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Также президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал принятый Верховной Радой закон об образовании и призвал Украину пересмотреть свою новую политику в отношении национальных меньшинств.

19 сентября председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал принятый ранее парламентом закон "Об образовании". Он добавил, что подписанный им документ уже во вторник будет передан в администрацию президента Украины - на подпись главе государства.