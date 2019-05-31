Президент сегодня собирает СНБО в новом формате

В пятницу, 31 мая, члены Совета национальной безопасности и обороны на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского обсудят вопросы энергетической отрасли, в частности, угольной промышленности, ядерной и газовой энергетики.

Об этом проинформировал секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, сообщает пресс-служба СНБО.

"СНБО должна фокусироваться на решениях, которые позволяют системно решать накопившиеся проблемы в государстве. Нам необходимо обсудить все без политики, понять, какие есть проблемы, и вместе искать ответы", - цитирует Данилюка пресс-служба.

Как отмечается, в ходе совещания речь пойдет о готовности Украины к введению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля. "Это действительно может повлиять на повышение тарифов, вызвать нестабильность. Решение о введении рынка электроэнергии уже принято Кабинетом министров.

Правительство сейчас не предпринимает никаких шагов, чтобы проанализировать ситуацию и сформировать позицию, нужно ли отложить его введение, или нет ", - сказал Данилюк, добавив, что во время заседания Совбеза состоится профессиональная дискуссия.

Что касается вопроса транзита российского газа по территории Украины секретарь СНБО заявил, что это "вызов как с экономической, так и с геополитической точки зрения". "Есть вопрос, будет ли Украина транзитером газа в 2020 году. Этот вопрос как экономический, потому что если этого не произойдет, мы теряем около 3 млрд долларов, так и геополитический, поскольку в случае, если Украина не будет транзитером газа, мы становимся объектом, а не субъектом", - сказал Данилюк. Читайте также: Зеленский созывает СНБО

Он также пообещал, что в дальнейшем в новом формате открытых дискуссий на заседании СНБО будут решаться все проблемы Украины, в том числе и "касающиеся разрешения конфликта на востоке, и касающиеся освобождения заложников".