Президент скасував візи для громадян шести країн

З метою розвитку та практичної реалізації принципів партнерства Україна підписала безвізовий режим для громадян шести країн. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського від 21 липня.

"З метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства...постановляю: Установити з 1 серпня 2020 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться в документі.

Тепер Кабмін повинен вжити заходів, які випливають з цього указу.

Раніше Володимир Зеленський вже висловлювався на користь відміни віз для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії та низки арабських країн. Свою позицію президент пояснював тим, що "Україна повинна конкурувати за туриста".

"Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, - ми для них скасовуємо", - заявив Зеленський в ході візиту до Хмельницької області 4 червня.

Перед цим Зеленський пропонував візову лібералізацію, щоб стимулювати медичний туризм.

Відзначимо, що ні Китай, ні Австралія, ні Нова Зеландія візи для українців не скасовували.