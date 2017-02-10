Президент Словении 12 февраля прибудет в Украину с рабочим визитом

Президент Словении Ботур Пахор 12 февраля прибудет в Украину с рабочим визитом и встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает УНН.

"В воскресенье, 12 февраля президент Петр Порошенко встретится с президентом Республики Словения Ботуром Пахором, который осуществит рабочий визит в Украину", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в пресс-службе главы государства отметили, что встреча начнется в 9 утра.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против Любляны (столица Словении - ред.) в качестве места встречи с президентом США Дональдом Трампом.