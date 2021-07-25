Президент США Джо Байден і віце-президент Камала Харріс не приїдуть на саміт "Кримської платформи" в Києві, який відбудеться 23 серпня. Від Америки буде член кабінету уряду.

Про це розповів тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Від нас буде член кабінету. І ми знаємо, що це дуже важливо. Цього тижня я неформально зустрівся з лідерами кримських татар - Рефатом Чубаровим і Мустафою Джемілєвим, заступницею міністра Еміне Джапаровою, депутатом Рустемом Умеровим. І ми дуже глибоко щодо ситуації на півострові спілкувалися", - розповів Джордж Кент і сказав, що вирішувати питання щодо Криму треба не один день - 23 серпня, це повинен бути тривалий процес.

Він зауважив, що є дуже багато людей, які вважають, що вони є українськими громадянами в окупованому Криму і міжнародна спільнота разом повинна їм допомогти.

"Україна підготувалася, щоб це було не тільки один день і не тільки на рівні між урядами, між країнами, але й розмова міжпарламентська, експертна, між представниками громадянського суспільства. Не тільки українського суспільства, а також активістів з різних країн. Я думаю, що це дуже добра концепція", - сказав Кент.

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Саміт Кримської платформи відбудеться в Києві 23 серпня. У ньому візьмуть участь керівники інституцій ЄС - президент Євроради Шарль Мішель, виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс та Високий представник ЄС Жозеп Боррель та Генсек Ради Європи.