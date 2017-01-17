Президент Трамп имеет уникальные возможности для поддержки Украины - Порошенко

"Избранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп имеет уникальные возможности для использования всего своего влияния для поддержки Украины в ее борьбе за свободу и демократию", - подчеркнул Петр Порошенко в интервью телеканалу Bloomberg находясь в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Глава государства также отметил, что Украина за последние годы получила значительную поддержку со стороны США.

Президент Порошенко напомнил, что был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил новоизбранный президент США Дональд Трамп, и во время телефонного разговора была достигнута договоренность о визите Главы Украинского государства в США после инаугурации американского президента

Президент України

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