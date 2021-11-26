Президент України задоволений призначенням першим віце-прем'єром Свириденко та заступником глави ОП Шурми

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою міністра інфраструктури Олександра Кубракова та глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка, а також призначеннями першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки Юлії Свириденко та заступником глави Офісу президента Ростислава Шурми.

"Я задоволений міністром інфраструктури... Юлією Свириденко - першим віце- прем'єром, я вважаю, що у нас нарешті з'явився міністр економіки. Я так гадаю на сьогодні. Подивимося. Я вважаю сьогодні, що у нас чесний та професійний міністр охорони здоров'я", - сказав він на прес-марафоні "30 запитань президенту України" в Києві у п'ятницю.

"Дуже складно знайти людей. Ми знайшли заступника з економіки Шурму. Дуже потужна людина", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, заступника глави Офісу президента Юлію Свириденко на засіданні Верховної Ради 4 листопада 2021 року було призначено першим віце- прем'єром - міністром економіки України. Її на посаді заступника глави ОП замінив Ростислав Шурма, у минулому - генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" (2012-2019 рр.), а також кандидат у народні депутати на парламентських виборах 2019 року від партії "Опозиційний блок" (No6 у списку).