Президент України завершив візит до Польщі

Президент України завершив дводенний візит до Польщі і вилетів із варшавського аеропорту імені Шопена до Києва.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Глава держави 31 серпня у Варшаві провів зустрічі з найвищими посадовими особами країни, включаючи президента Анджея Дуду, голову Ради міністрів РП Матеуша Моравецького, маршалка Сенату Станіслава Карчевського. Читайте також: Пенс і Зеленський обговорили майбутній візит Президента України до США

1 вересня Зеленський узяв участь у меморіальних заходах, присвячених 80-им роковинам початку Другої світової війни. Він також провів низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Грузії, Литви, Болгарії та Чорногорії, віцепрезидентом США тапрем'єр-міністром Бельгії.