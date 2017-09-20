Президент Украины на ряде международных встреч в США обсудил Крым, санкции и миротворцев

Президент Украины Петр Порошенко, который находится с рабочим визитом в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи и других мероприятиях ООН, встретился в Нью-Йорке с рядом государственных руководителей и руководителей Европейского союза, с которыми обсуждал такие темы, как миротворческую миссию ООН для Донбасса, деоккупацию Крыма и санкции в отношении России, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В частности, с президентом Финляндии Саули Нийнисте украинский руководитель говорил о развитии ситуации на Донбассе, имплементации минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма. Стороны также скоординировали подходы относительно возможного размещения миротворческой миссии ООН на всей территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

В разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой украинский президент уделил значительное внимание реализации минских договоренностей, а также развитию событий на Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в аннексированном Крыму, президенты также обсудили вопрос введения миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

"Рассматривались также вопросы усиления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, в частности в контексте проведения российско- белорусских учений "Запад-2017", - говорится также в сообщении.

Похожие вопросы были обсуждены и во время встречи с Александром Ван дер Беллен, президентом Австрии, который сейчас председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент Украины проинформировал австрийского коллегу о развитии ситуации на Донбассе, в частности о ходе имплементации минских договоренностей и про дальнейшие шаги для деэскалации ситуации. Президенты скоординировали подходы к продвижению инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Петр Порошенко призвал австрийское председательство в ОБСЕ поддерживать активный диалог с ООН по этому вопросу. Стороны отметили и важность усиления технических и технологических возможностей СММ ОБСЕ для обеспечения эффективного выполнения миссии на Донбассе. Особое внимание, говорится в сообщении пресс-службы, было уделено вопросу привлечения международных партнеров к совместной работе в вопросе деоккупации Крыма.

Также и с президентом Словакии Андреем Киской были скоординированы позиции в вопросе деоккупации Крыма и размещение на Донбассе миротворческой миссии ООН. При этом, обратила внимание пресс-служба главы украинского государства, "словацкая сторона с пониманием отнеслась к аргументам президента Украины по проголосованного парламентом Закона об образовании".

В разговоре с президентом Болгарии Руменом Радевым Петр Порошенко выразил благодарность за политическую поддержку со стороны Болгарии в защите территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии. Глава государства также отметил последовательную позицию Болгарии в отношении политики санкций ЕС в отношении России и отметил, что эти санкции должны сохраняться до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщили на Банковой.

Похожие вопросы оговорены и на встречах украинского руководителя с руководителями Евросоюза. В частности, в разговоре с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.

Так же и во время разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позиции по украинской инициативе по развертыванию миротворческой операции ООН на оккупированной части Донбасса.

"Президент Украины поблагодарил за решение о продлении санкций против России. Особое внимание Петр Порошенко и Дональд Туск уделили вопросу деоккупации Крыма", - говорится также в сообщении.

В ходе визита в США Петр Порошенко запланировал еще ряд международных встреч, в частности в четверг, 21 сентября, с президентом США Дональдом Трампом. А на сессии Генассамблеи ООН и на других мероприятиях президент Украины намерен изложить позицию Киева относительно возможной миротворческой миссии ООН для оккупированной части украинского Донбасса.

