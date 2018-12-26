Президент Украины объявил о завершении военного положения

Президент Петр Порошенко заявил о завершении действия военного положения в 10 областях Украины.

Об этом он сказал на заседании СНБО сегодня, 26 декабря.

"В 14 часов прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в стране", - сказал глава государства, передает "УП".

Порошенко констатировал, что "ситуация вокруг страны не сильно изменилась".

"ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки, в районе Луганска найдены стянутые системы реактивного огня "Град", увеличено количество артиллерии, не отведены танки. Не уменьшилось и военное присутствие РФ в Азовском море", - говорит президент.

В то же время не продолжение военного положения Порошенко объясняет приближением будущих выборов в Украине.

"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами откровенен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить это военное положение", - заявил президент.

"Почему мной принимается решение не продолжать военное положение. Ибо мы имеем две угрозы: с одной стороны угрозу прямой военной агрессии. А с другой - угрозу наступления на демократические права и свободы граждан", - отметил он.

Однако, по словам Порошенко, за время военного положения оборонительные возможности ВСУ и других подразделений сектора обороны "получили абсолютно другое измерение"

"Проведена огромная работа по сокращению сроков боевого слаживания, по доукомпелектации за счет (резерва) первой очереди, поставки новой военной техники", - рассказал глава государства.

Порошенко поручил силовикам проинформировать о последствиях военного положения в частности о поставках нового и модернизированного вооружения и военной техники все общество.

"Люди должны знать, что сделано за этот месяц и как были усилены оборонительные возможности государства", - сказал Порошенко.

Ранее группа "ИС" сообщала, что РФ значительно увеличила группировки своих войск в Азовском море.