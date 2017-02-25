Президент Украины подписал указ о призыве на воинскую службу в 2017 году

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2017 году".

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

Призыв на срочную воинскую службу граждан Украины мужского пола от 20 до 27 лет в этом году пройдет в апреле-мае и октябре-ноябре. Президент поручил Кабмину установить численность граждан, которые подлежать воинскому призыву и объемы средств, которые необходимы для проведения призывной кампании.

Также указом Порошенко определяются и сроки увольнения в запас военнослужащих, которые отслужили установленные сроки воинской службы. Так, солдаты-срочники, которые имеют высшее образование, будут уволены в запас в мае-июне и в октябре-ноябре. Другие военнослужащие будут увольняться в запас в апреле-июне и в октябре-декабре этого же года.