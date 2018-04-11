Президент Украины провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер- министром Великобритании Терезой Мэй.

Глава Украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством в деле об отравлении Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости.

Тереза Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и в Крыму.

Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Президент Порошенко поблагодарил за поддержку украинских реформ. В этом контексте также речь шла о подготовке второй Международной конференции по реформам в Украине в Копенгагене, который состоится в июне.

Президент пригласил Премьер-министра Терезу Мэй посетить Украину с официальным визитом.

Президент України

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