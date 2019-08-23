Президент Украины провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Дональд Туск поддержал обеспокоенность Президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Группу семи".

Владимир Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию в отношении невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее была в свое время исключена, - оккупации Крыма и агрессии на Донбассе.

Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС в отношении солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции.

Кроме того, Президент Украины 22 августа направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

Инф. Официального сайта Президента Украины.