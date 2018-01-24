Президент Украины провел встречу с Премьер-министром Государства Израиль

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху.

Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня и пути дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между Украиной и Израилем. Было высказано удовлетворение позитивной динамикой развития украинского- израильского политического диалога на всех уровнях.

Глава государства возобновил свое приглашение Беньямину Нетаньяху осуществить официальный визит в Украину в удобное время.

Петр Порошенко выразил благодарность за поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму в декабре 2017 года.

Собеседники согласились с необходимостью дальнейшей активизации экономического сотрудничества между Украиной и Израилем. В этой связи стороны подтвердили готовность завершить переговоры о заключении Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Президент Украины акцентировал внимание собеседника на 85-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов, которая отмечалась в 2018 году, и отметил, что в Украине ожидают признания дружественным Израилем этой трагедии актом геноцида украинского народа.

Учитывая приближение Международного дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января в Украине и во всем мире, Петр Порошенко выразил солидарность с чествованием памяти жертв этой ужасной трагедии.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированных территориях.

Президент України

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