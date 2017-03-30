Президент Украины провел встречу с Премьер-министром Венгрии

В рамках участия в расширенном саммите Европейской народной партии на Мальте Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений. Во время встречи была отмечена важность активизации двустороннего политического диалога на высшем уровне.

Президент Украины выразил обеспокоенность заявлениями венгерских чиновников о создании отдельных территориальных автономий.

Собеседники обсудили также вопросы расширения сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки" во время председательства Венгрии, которое начнется 1 июля 2017 года.

Премьер-министр Орбан отметил поддержку территориальной целостности Украины и немедленного предоставления украинцам безвизового режима с Европейским союзом.

Отдельное внимание было уделено вопросу противодействия российской агрессии на Донбассе. Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении России как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Петр Порошенко пригласил Виктора Орбана посетить Украину с визитом.

Президент України

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