Президент Украины провел встречу со Специальным представителем США по Украине

Во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Петр Порошенко провел встречу со Специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

Собеседники обсудили последнее развитие событий на Донбассе и перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на его оккупированной части.

Петр Порошенко и Курт Волкер подчеркнули необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве.

Курт Волкер также проинформировал Президента Украины об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности о введении в список санкций еще 12-ти российских компаний. (Фото: president.gov.ua)

Президент України

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