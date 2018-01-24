Президент Украины встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии Марошем Шефчовичем

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства поблагодарил ЕС и лично Еврокомиссара за неизменную поддержку Украины на пути реформ в энергетической сфере и укрепления энергетической независимости.

Президент подчеркнул, что Украина предана дальнейшему реформированию энергетической отрасли в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Собеседники выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, в который ЕС намерен внести 100 млн евро.

Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины к Энергетическому союзу ЕС.

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